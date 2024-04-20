Слишкович прокомментировал назначение в «Спартак»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал свое назначение.
«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.
Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.
Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из неe. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», – сказал босниец.
- Завтра, 21 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
- Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет в РПЛ 7-м.