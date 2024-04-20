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    Слишкович прокомментировал назначение в «Спартак»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал свое назначение.

    «Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

    Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

    Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из неe. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», – сказал босниец.

    • Завтра, 21 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
    • Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1713629132
    Работай. Удачи. Календарь ужасный.
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    ягуар1979
    1713629138
    да уж ожидание юран ивич карпин а реальность слишкович умеет конечно спартак удивить
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