Слишкович прокомментировал назначение в «Спартак»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал свое назначение.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из неe. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», – сказал босниец.