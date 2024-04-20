Куртуа восстанавливается быстрее, чем ожидалось: подробности

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе.

Сегодня он впервые занимался с командой после травмы, полученной месяц назад.

Бельгиец восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Его участие в матчах текущего сезона не исключено.