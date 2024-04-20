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    • Куртуа восстанавливается быстрее, чем ожидалось: подробности

    Куртуа восстанавливается быстрее, чем ожидалось: подробности

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе.

    Сегодня он впервые занимался с командой после травмы, полученной месяц назад.

    Бельгиец восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Его участие в матчах текущего сезона не исключено.

    • Куртуа порвал внутренний мениск на тренировке во второй половине марта.
    • Голкипер перенес операцию и должен был пропустить до 2 месяцев.
    • 10 августа прошлого года он порвал кресты, поэтому до сих пор не провел ни одной официальной игры в сезоне-2023/24.

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    Источник: Marca

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