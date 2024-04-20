Куртуа восстанавливается быстрее, чем ожидалось: подробности

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе.
Сегодня он впервые занимался с командой после травмы, полученной месяц назад.
Бельгиец восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Его участие в матчах текущего сезона не исключено.
- Куртуа порвал внутренний мениск на тренировке во второй половине марта.
- Голкипер перенес операцию и должен был пропустить до 2 месяцев.
- 10 августа прошлого года он порвал кресты, поэтому до сих пор не провел ни одной официальной игры в сезоне-2023/24.