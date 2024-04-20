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    Мацуев сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

    Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев признал превосходство селекционеров «Зенита».

    «Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» – Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя!

    Педро – настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант. А почему мы не можем такого найти?

    Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни», – сказал Мацуев.

    • Педро и Угальде перебрались в Россию прошедшей зимой.
    • «Зенит» заплатил за бразильца 9 млн евро. Его статистика: 7 матчей, 3 гола.
    • «Спартак» купил костариканца за 13 млн евро. Его статистика: 8 игр, 1 забитый мяч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1713609887
    Надо немного подождать , прежде чем давать оценки. Очень многое определяет ИГРА КОМАНДЫ или её отсутствие как у Спартака. Не думаю , что если Педро сейчас выстави за КБ что-то изменилось. При Абаскале все деградировали, за 1,5 года отметить некого, все стали хуже играть.
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    alefreddy
    1713611662
    прорвет адаптируется и будет и у него нормалек.Задатки тоже есть
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    VPERDIV SPARTAK
    1713611812
    Вот вот! Транжирит деньги народные Лукойл! В пустоту и в неликвид выбросил
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    fakeid
    1713613238
    одно маленькое уточнение. зенит за 9 лямов купил только 50% прав на педро. и думается мне, что клуб сейчас активно пытается договориться с коринтиансом о полном выкупе, пока ценник не взлетел до небес. а у зенита ещё тридцатник за малкома остался неистраченный, так что..
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    DMитрий
    1713613587
    Скоро баянисты будут лучше в трансферах разбирать, чем селекционеры "народных". А может уже... и мы просто об этом не знаем.
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