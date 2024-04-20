Мацуев сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев признал превосходство селекционеров «Зенита».

«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» – Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя!

Педро – настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант. А почему мы не можем такого найти?

Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни», – сказал Мацуев.