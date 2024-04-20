Мацуев сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев признал превосходство селекционеров «Зенита».
«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» – Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя!
Педро – настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант. А почему мы не можем такого найти?
Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни», – сказал Мацуев.
- Педро и Угальде перебрались в Россию прошедшей зимой.
- «Зенит» заплатил за бразильца 9 млн евро. Его статистика: 7 матчей, 3 гола.
- «Спартак» купил костариканца за 13 млн евро. Его статистика: 8 игр, 1 забитый мяч.