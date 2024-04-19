Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» из-за Джикии

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен позицией клуба по Георгию Джикии.

Капитан потерял место в составе при Гильермо Абаскале.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом.

В этом сезоне защитник поучаствовал только в 11 матчах.

«Джикия, если в форме, должен играть. Но мы не знаем, что он из себя представляет. Он же долго не играл вообще. «Зенит» ничего не делал в матче. «Спартак» играл плохо.

Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори.

Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды», – сказал Ловчев.