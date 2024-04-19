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    Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» из-за Джикии

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен позицией клуба по Георгию Джикии.

    • Капитан потерял место в составе при Гильермо Абаскале.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом.
    • В этом сезоне защитник поучаствовал только в 11 матчах.

    «Джикия, если в форме, должен играть. Но мы не знаем, что он из себя представляет. Он же долго не играл вообще. «Зенит» ничего не делал в матче. «Спартак» играл плохо.

    Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори.

    Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713544749
    Играет неважно значит на лавку! Какие вопросы то !?
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    andr45
    1713546938
    Дурик, попробовал бы Старостин диктовать Бескову состав) Да и вообще ты же динамовский, вот и говори о Личке)
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