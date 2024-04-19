Шунин рассказал об обсуждении с «Динамо» нового контракта

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сказал, что у него был разговор с руководством клуба, но конкретики по этой ситуации пока нет. 37-летний голкипер также дал понять, что не собирается завершать карьеру.

– Обсуждаете с клубом продление контракта?

– Конкретики пока нет. Сезон идет, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было.

– Карьеру завершать не планируете?

– Дайте поиграть чуть-чуть!