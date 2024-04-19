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    Шунин рассказал об обсуждении с «Динамо» нового контракта

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин сказал, что у него был разговор с руководством клуба, но конкретики по этой ситуации пока нет. 37-летний голкипер также дал понять, что не собирается завершать карьеру.

    – Обсуждаете с клубом продление контракта?

    – Конкретики пока нет. Сезон идет, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было.

    – Карьеру завершать не планируете?

    – Дайте поиграть чуть-чуть!

    • Текущий контракт игрока с бело-голубыми истекает этим летом.
    • Шунин выступает в «Динамо» всю карьеру.
    • В этом сезоне он провел за бело-голубых 16 матчей.

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    Источник: Sport24

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