Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Историю писали и пишем мы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал поздравительный пост для своего клуба в день его рождения.
«Спартак» – это годы большого труда и великая история – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.
Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.
Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.
102 года! С днeм рождения, красно-белые!», – написал Соболев.
- 18 апреля 1922 года клуб-предшественник «Спартака» МКС (Московский кружок спорта) провел свой первый футбольный матч.
- «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР, по 10 раз – чемпионат России и Кубок СССР, 4 раза – Кубок России, по 1 разу – Суперкубок России и Кубок Федерации футбола СССР.