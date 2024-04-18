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    • Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Историю писали и пишем мы»

    Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Историю писали и пишем мы»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал поздравительный пост для своего клуба в день его рождения.

    «Спартак» – это годы большого труда и великая история – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.

    Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.

    Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.

    102 года! С днeм рождения, красно-белые!», – написал Соболев.

    • 18 апреля 1922 года клуб-предшественник «Спартака» МКС (Московский кружок спорта) провел свой первый футбольный матч.
    • «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР, по 10 раз – чемпионат России и Кубок СССР, 4 раза – Кубок России, по 1 разу – Суперкубок России и Кубок Федерации футбола СССР.

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    Источник: телеграм-канал Sobolev7

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1713456385
    ...ты бы на поле вчера, поздравления штамповал лучше...
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    Desma
    1713456978
    Только один дельфин и удосужился сказать добрые слова о Спартаке, а где же остальные "патриоты"?
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