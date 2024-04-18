Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Историю писали и пишем мы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал поздравительный пост для своего клуба в день его рождения.

«Спартак» – это годы большого труда и великая история – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.

Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.

Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.

102 года! С днeм рождения, красно-белые!», – написал Соболев.