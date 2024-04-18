Лунин оценил удар Бернарду Силвы в серии пенальти

Вратарь «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после выигранной серии пенальти в противостоянии с «Манчестер Сити».

Мадридцы прошли в полуфинал Лиги чемпионов.

Лунин отразил два 11-метровых в серии.

В том числе украинец парировал удар Бернарду Силвы по центру ворот.

«Мы готовились к серии пенальти. У меня была информация о тех игроках, которые остались бить пенальти в послематчевой серии.

Правда, в одном моменте пришлось рискнуть. К счастью, с Бернарду всe прошло хорошо. Надо было просто остаться на месте», – сказал Лунин.