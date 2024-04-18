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    Лунин оценил удар Бернарду Силвы в серии пенальти

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после выигранной серии пенальти в противостоянии с «Манчестер Сити».

    • Мадридцы прошли в полуфинал Лиги чемпионов.
    • Лунин отразил два 11-метровых в серии.
    • В том числе украинец парировал удар Бернарду Силвы по центру ворот.

    «Мы готовились к серии пенальти. У меня была информация о тех игроках, которые остались бить пенальти в послематчевой серии.

    Правда, в одном моменте пришлось рискнуть. К счастью, с Бернарду всe прошло хорошо. Надо было просто остаться на месте», – сказал Лунин.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии (1)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1713425084
    Это не удар на пас
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