Президент «ПСЖ» поделился эмоциями после разгрома «Барселоны»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) сказал, что парижане являются топ-клубом.
«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.
Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту.
Хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.
Я разговаривал с Энрике перед матчем. Я сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я доверяю ему. Также благодарю болельщиков, мы чувствовали себя как дома.
Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», – сказал Аль-Хелайфи.
- В первом матче в Париже «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3).
- Французский клуб в третий раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- В сезоне-2019/20 парижане играли в финале турнира, где уступили «Баварии».