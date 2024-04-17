Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Президент «ПСЖ» поделился эмоциями после разгрома «Барселоны»

    Президент «ПСЖ» поделился эмоциями после разгрома «Барселоны»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) сказал, что парижане являются топ-клубом.

    «Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.

    Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту.

    Хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.

    Я разговаривал с Энрике перед матчем. Я сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я доверяю ему. Также благодарю болельщиков, мы чувствовали себя как дома.

    Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», – сказал Аль-Хелайфи.

    • В первом матче в Париже «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3).
    • Французский клуб в третий раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
    • В сезоне-2019/20 парижане играли в финале турнира, где уступили «Баварии».

    Новости по теме
    Де Йонг высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов
    Бывший испанский судья прокомментировал эпизод с удалением Араухо 2
    Кунде прокомментировал разгром от «ПСЖ»
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+