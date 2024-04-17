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    Де Йонг высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) сказал, что вылет из турнира стал тяжелым ударом для его команды.

    «Барселона» дома проиграла парижскому клубу со счетом 1:4. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Рональд Араухо.

    «Мы повели 1:0, и это стало большим преимуществом, но когда в Европе ты вынужден играть вдесятером столько минут, сколько пришлось нам, против такой хорошей команды, как «ПСЖ», ты знаешь, что придется страдать.

    Мы отдали все силы, но в итоге ничего не добились. В моменте с красной карточкой у меня было ощущение, что мяч, который контролировал Барколя, должен был оказаться ближе к нашему вратарю – я не видел повтора инцидента, но ощущение было именно таким.

    Это тяжелый удар, потому что мы были совершенно уверены в том, что сможем пройти дальше. Мы боролись за результат после красной карточки, но этого не произошло. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне», – сказал де Йонг.

    • В первой игре «Барселона» победила парижан со счетом 3:2.
    • На 29-й минуте ответной игры с поля был удален уругвайский защитник «блауграны» Рональд Араухо.
    • В тот момент каталонцы вели в счете 1:0, но после пропустили 4 мяча.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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