Хави подвел итог выступлению «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) посетовал на решение судьи об удалении защитника Рональда Араухо на 29-й минуте встречи. Он также назвал достойным выступление своей команды в турнире.

«Я недоволен и зол, потому что эта игра ознаменовала все противостояние.

Вдесятером было очень сложно. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. Я сказал судье, что это было очень плохо.

«Барса» попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», – сказал тренер «Барселоны».