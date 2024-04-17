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    Хави подвел итог выступлению «Барселоны» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) посетовал на решение судьи об удалении защитника Рональда Араухо на 29-й минуте встречи. Он также назвал достойным выступление своей команды в турнире.

    «Я недоволен и зол, потому что эта игра ознаменовала все противостояние.

    Вдесятером было очень сложно. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. Я сказал судье, что это было очень плохо.

    «Барса» попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», – сказал тренер «Барселоны».

    • В первом матче «Барселона» выиграла со счетом 3:2.
    • Ответную игру обслуживал румынский арбитр Иштван Ковач.
    • В равных составах «Барса» вела 1:0, но после удаления Араухо пропустила 4 мяча и вылетела из Лиги чемпионов.
    • Хави был удален со скамейки запасных на 56-й минуте.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1713337802
    До удаления Барса ужасно играла, вот где причина поражения , а во все не в работе судьи. "Барса попробует ещё раз"... , так Хави остаётся или нет ?
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