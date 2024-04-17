Ведущая «Матч ТВ» вспомнила, как обещала прийти на «РЖД Арену» в нижнем белье

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина вспомнила историю, как в сентябре 2022 года пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД Арену», если красно-зеленые обыграют «Зенит» с разницей больше, чем в два мяча.

«На самом деле, это же не я придумала. Это написала одна итальянская ведущая. Что-то в духе «Если «Бавария» обыграет «Барселону», то я приду голая на стадион».

А я сделала такой а-ля панч, ответ: «окей, а у меня свои кумиры». Оставила пост у себя в Telegram-канале, который читает меньше 10 тысяч человек, и, боже мой, это так растиражировали, что даже зарубежные СМИ вынесли! Причем, про то, что это не я начала, все забыли.

Во-первых, я была уверена в том, что этого не произойдет. Во-вторых, я это написала в своих социальных сетях. Ну, написала и написала. А из этого раздули какой-то нереальный мега инфоповод. Как будто больше обсуждать нечего», – сказала Серегина.