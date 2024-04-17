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    • Ведущая «Матч ТВ» вспомнила, как обещала прийти на «РЖД Арену» в нижнем белье

    Ведущая «Матч ТВ» вспомнила, как обещала прийти на «РЖД Арену» в нижнем белье

    Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина вспомнила историю, как в сентябре 2022 года пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД Арену», если красно-зеленые обыграют «Зенит» с разницей больше, чем в два мяча.

    «На самом деле, это же не я придумала. Это написала одна итальянская ведущая. Что-то в духе «Если «Бавария» обыграет «Барселону», то я приду голая на стадион».

    А я сделала такой а-ля панч, ответ: «окей, а у меня свои кумиры». Оставила пост у себя в Telegram-канале, который читает меньше 10 тысяч человек, и, боже мой, это так растиражировали, что даже зарубежные СМИ вынесли! Причем, про то, что это не я начала, все забыли.

    Во-первых, я была уверена в том, что этого не произойдет. Во-вторых, я это написала в своих социальных сетях. Ну, написала и написала. А из этого раздули какой-то нереальный мега инфоповод. Как будто больше обсуждать нечего», – сказала Серегина.

    • 9 апреля 2023 года «Локомотив» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 1:2 в матче 22-го тура РПЛ.
    • Серегина – болельщика красно-зеленых.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1713337481
    Лукавит. Ну если мозгов нет, чем ещё молодая девушка может привлечь к себе внимание, только обнажёнкой.
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    russkiisergei
    1713338293
    шл..ха
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