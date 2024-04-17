Хави удалили в матче с «ПСЖ» за удар по ограждению с логотипом Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави получил красную карточку на 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) за бурное несогласие с решениями судьи.
После того, как судья Иштван Ковач зафиксировал фол Френки де Йонга в центре поля, наставник каталонцев начал кричать, размахивать руками, а после пнул часть ограждения телевизионного оператора с айдентикой Лиги чемпионов. После этого Хави получил красную карточку.
Фото: страница Barça Universal в соцсети X.
- «Барселона» выиграла первый матч со счетом 3:2.
- На 29-й минуте ответной игры с поля был удален уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо.
- В тот момент каталонцы вели в счете 1:0, но после пропустили 4 мяча и вылетели из турнира.