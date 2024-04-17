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    • Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что для красно-белых ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» не станет решающим.

    «Отставка Абаскаля абсолютно не повлияет на «Спартак» в матче с «Зенитом». Не думаю, что здесь ожидается какой‑то всплеск. Об Абаскале надо уже забыть. Команда будет спокойно готовиться и играть.

    Нужно помнить и о том, что кубковая игра с «Зенитом» в любом случае решающей для «Спартака» не станет. Нынешний формат подразумевает, что команда на данной стадии в случае поражения не вылетает. Ну, проиграют они в этом матче – попадут в Путь регионов и будут в итоге в финале играть (смеется).

    Поменяется ли состав у «Спартака» по сравнению с последним матчем чемпионата? Вполне возможно. Когда ты не вылетаешь, можно делать все что угодно, можно экспериментировать. Не удивлюсь, если завтра три‑четыре человека из того состава не выйдут. Георгий Джикия? Если он здоров, может и выйти.

    Прогнозировать исход матчей на Кубок сложно. «Зенит» имеет преимущество перед этой игрой, как и перед первой. Матч может закончиться как угодно. И «Спартак» может выиграть, и «Зенит». Какая разница? Никто не вылетает. Так что результат большого значения для команд иметь не будет», – сказал Мостовой.

    • Матч состоится в среду в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30 мск.
    • Первая игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.
    • Эта игра станет первой для «Спартака» после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля, команду к игре готовит Владимир Слишкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1713332470
    Зенит должен победить по принципиальным соображениям, тем самым указав хрякам, кто сейчас сильнейший в РПЛ.
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    530e
    1713334390
    Еcли делаете cтавки bets-info.ru
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