Дембеле прокомментировал победу над «Барселоной»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

«Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче.

Мы не сдавались, понимали, что забьем на выезде. Мы работали на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой. Тактика была великолепной.

Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить.

Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до «Уэмбли», – сказал Дембеле.