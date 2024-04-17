Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Дембеле прокомментировал победу над «Барселоной»

    Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

    «Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче.

    Мы не сдавались, понимали, что забьем на выезде. Мы работали на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой. Тактика была великолепной.

    Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить.

    Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до «Уэмбли», – сказал Дембеле.

    • В двух прошлых розыгрышах Лиги чемпионов «ПСЖ» выбывал в 1/8 финала.
    • Финал этого турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

    Новости по теме
    Хави подвел итог выступлению «Барселоны» в Лиге чемпионов 1
    Хави удалили в матче с «ПСЖ» за удар по ограждению с логотипом Лиги чемпионов
    «Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025 3
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Максим-Молодец-vkontakte
    1713333247
    Конечно продолжали верить.. ведь чемодан уже занесён судейке
    Ответить
    530e
    1713334428
    Если делаете cтавки bets-info.ru
    Ответить
    JIEGEHDA
    1713335703
    Мы не сдавались и продолжали верить . До удаления ничего стоящего не сделать такой Барсе это надо было уметь. Ну а удаление сделало своё дело . Да и правде говоря когда было 3:1 могли и должны были ставить пенальти. Чего не сделали.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+