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    • Канчельскис назвал игрока, из-за которого «хромают» результаты «Локомотива»

    Канчельскис назвал игрока, из-за которого «хромают» результаты «Локомотива»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что из-за плохой формы Артема Дзюбы у «Локомотива» в последнее время плохие результаты.

    «Дзюба не показывает тот уровень, который от него ждут. Прошлой весной Артем великолепно играл и «Локомотив» сметал всех на своем пути. Сейчас же из-за плохой формы Дзюбы результаты «Локомотива» хромают. Не уверен, что с Артемом будут продлевать контракт в конце сезона», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба не забивает за «Локо» с ноября 2023 года.
    • Команда занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713273120
    И без Артема буксует Локо
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