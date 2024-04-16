Канчельскис назвал игрока, из-за которого «хромают» результаты «Локомотива»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что из-за плохой формы Артема Дзюбы у «Локомотива» в последнее время плохие результаты.

«Дзюба не показывает тот уровень, который от него ждут. Прошлой весной Артем великолепно играл и «Локомотив» сметал всех на своем пути. Сейчас же из-за плохой формы Дзюбы результаты «Локомотива» хромают. Не уверен, что с Артемом будут продлевать контракт в конце сезона», – сказал Канчельскис.