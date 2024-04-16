Клопп: «Не считаю себя великим тренером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какое хочет оставить наследие.

«Я не считаю себя великим тренером. И никогда в жизни не считал. До сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым.

Единственное, что важно для меня – люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни.

Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» – я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня», – заявил Клопп.