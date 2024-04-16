Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Клопп: «Не считаю себя великим тренером»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какое хочет оставить наследие.

    «Я не считаю себя великим тренером. И никогда в жизни не считал. До сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым.

    Единственное, что важно для меня – люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни.

    Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» – я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня», – заявил Клопп.

    • Немец покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.
    • Команда Клоппа продолжает бороться за победу в АПЛ и Лиге Европы.
    • В феврале мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги.

    Новости по теме
    Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году 1
    Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты» 9
    Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» в Лиге Европы после разгрома от «Аталанты» 2
    Источник: Sky News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+