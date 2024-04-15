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    • Глушаков назвал «Спартак» «шарашкиной конторой» и предложил игрокам сходить в баню

    Глушаков назвал «Спартак» «шарашкиной конторой» и предложил игрокам сходить в баню

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил ситуацию в клубе.

    «При всем уважении, сейчас в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Может, это звучит жестко. Но это «Спартак» – команда должна бороться за чемпионство. Все будет зависеть от коллектива в команде. Либо он есть, либо его нет.

    Может, им надо собраться, в баню сходить, пива выпить и пообщаться. На полном серьезе говорю. Видно, что разлад идет везде. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», – сказал Глушаков.

    • Накануне «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Его в качестве и.о. заменил ассистент Владимир Слишкович.
    • 17 апреля «Спартак» проведет гостевой кубковый матч против «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1713160923
    Про баньку это в точку)
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    WE ARE FOR PETER
    1713160944
    Шарашкина конторка)
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    vvv123
    1713161051
    Ты чё, Глушак? Свини в баню не ходят, им бы грязи побольше. Их раз в жизни моют, после разделки.
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    Алексей З
    1713161294
    К сожалению , что при отсутствии Промеса , в команде нет ЛИДЕРА и ВОЖАКА. "Серые мыши" не могут повести на подвиг. Вспомните Победу в Кубке !!! Трибуны заводил не россиянин , а француз Жиго . Нет Жиго , нет Антохи , а "стадо" ( не в обиду) без вожака не может, а тут и тренер "сырой". К сожалению , но Глушаков прав.
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    Plyash
    1713161381
    Дениска,а волшебный напиток с 17-го года ещё у тебя остался в цистерне,которая стоит у тебя на запасном пути? Поделись с командой,это поможет точно.
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    DVOK68
    1713167560
    Все бабы *****,мир бардак,болейте только за Спартак!)
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