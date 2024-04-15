Глушаков назвал «Спартак» «шарашкиной конторой» и предложил игрокам сходить в баню

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил ситуацию в клубе.

«При всем уважении, сейчас в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Может, это звучит жестко. Но это «Спартак» – команда должна бороться за чемпионство. Все будет зависеть от коллектива в команде. Либо он есть, либо его нет.

Может, им надо собраться, в баню сходить, пива выпить и пообщаться. На полном серьезе говорю. Видно, что разлад идет везде. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», – сказал Глушаков.