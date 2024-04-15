В Госдуме поделились предпочтениями насчет нового тренера «Спартака»

Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.

Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.

Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

«Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над «Динамо», которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.

Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов», – сказал Жуков.