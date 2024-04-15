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    • В Госдуме поделились предпочтениями насчет нового тренера «Спартака»

    В Госдуме поделились предпочтениями насчет нового тренера «Спартака»

    Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    «Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над «Динамо», которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.

    Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов», – сказал Жуков.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:15
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    Комментарии (5)
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    Иван Петров 1986
    1713159163
    Должен Путин высказаться, иначе ничего не получится хорошего.
    Ответить
    Plyash
    1713159788
    Причём здесь ГД-ешники? Надо вызывать дух Брежнего Леонида Ильича,он точно подскажет.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1713161025
    Делать то в думе больше нечего
    Ответить
    гууд
    1713165012
    ждем что скажут в ООН на счет нового тренера)))
    Ответить
    Азбука
    1713169084
    ...всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов...___Попробую угадать: Зарема Салихова?
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