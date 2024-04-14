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    Агент: «99%, что Миранчук летом покинет «Локо»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, анонсировал уход игрока из клуба.

    «С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придeтся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню, почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошeл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

    Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то ещe мне сложно. Мы сейчас ведeм переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведeтся», – сказал Шпинeв.

    • 28-летний игрок – воспитанник «Локо».
    • За команду у него 210 матчей, 48 голов, 33 ассиста.
    • Миранчук стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    ss21
    1713095896
    Опять Локо разорят и позовут Шпалыча.
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    Semenycch
    1713104147
    Локо будет распродан?
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    Красногорск_Фан
    1713107547
    Вот тут у меня уважение к Акинфееву. Косячит, свой клуб не продавал. Если только деньги важны то не наш Миранчук. Одевингие и Ко и прочих угольков и пшеков ему в компанию.
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