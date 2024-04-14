Агент: «99%, что Миранчук летом покинет «Локо»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, анонсировал уход игрока из клуба.

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придeтся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню, почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошeл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то ещe мне сложно. Мы сейчас ведeм переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведeтся», – сказал Шпинeв.