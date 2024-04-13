«Просто безобразие»: Глушенков – об упущенной победе «Локо» над ЦСКА

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков отреагировал на итог матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Локо» вел 3:1.

Глушенков поучаствовал во всех голах команды.

Он признан лучшим в матче.

– У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.

– Почему сегодня Глушенков выдал настолько яркий матч?

– Не знаю даже. Так получилось, партнеры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач.