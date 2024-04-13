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    • «Просто безобразие»: Глушенков – об упущенной победе «Локо» над ЦСКА

    «Просто безобразие»: Глушенков – об упущенной победе «Локо» над ЦСКА

    Футболист «Локомотива» Максим Глушенков отреагировал на итог матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

    • «Локо» вел 3:1.
    • Глушенков поучаствовал во всех голах команды.
    • Он признан лучшим в матче.

    – У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.

    – Почему сегодня Глушенков выдал настолько яркий матч?

    – Не знаю даже. Так получилось, партнеры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 22:07
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1713035714
    Глушенков, скажи спасибо, что Локо на последних минутах от ПОРАЖЕНИЯ спасся!!!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713036355
    Ничейная игра то была
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