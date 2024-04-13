«Просто безобразие»: Глушенков – об упущенной победе «Локо» над ЦСКА

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков отреагировал на итог матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).
- «Локо» вел 3:1.
- Глушенков поучаствовал во всех голах команды.
- Он признан лучшим в матче.
– У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.
– Почему сегодня Глушенков выдал настолько яркий матч?
– Не знаю даже. Так получилось, партнеры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач.