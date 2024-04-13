Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Мостовой отказал саудовскому клубу: «Это была ошибка»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что его приглашали в Саудовскую Аравию.

    «У меня был контакт представителей команды, я должен был уехать, но просто не захотел. Дело было в 2005-м году, ближе к концу моей карьеры.

    Жалею о том, что не решился на переход. Если бы мне сказали, что жизнь настолько развернeтся, а деньги будут главным ресурсом, то решение было бы иным. Предлагали оформить трансфер за 3-4 миллиона. Кто знал, что это будет ошибкой», – сказал Мостовой.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту».
    • Также он становился чемпионом со «Спартаком».
    • Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.

    Новости по теме
    Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» 14
    Мостовой оценил перспективы Дзюбы в случае отъезда в Китай 1
    Реакция Мостового на отставку директора «Спартака» 6
    Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+