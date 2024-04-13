Мостовой отказал саудовскому клубу: «Это была ошибка»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что его приглашали в Саудовскую Аравию.

«У меня был контакт представителей команды, я должен был уехать, но просто не захотел. Дело было в 2005-м году, ближе к концу моей карьеры.

Жалею о том, что не решился на переход. Если бы мне сказали, что жизнь настолько развернeтся, а деньги будут главным ресурсом, то решение было бы иным. Предлагали оформить трансфер за 3-4 миллиона. Кто знал, что это будет ошибкой», – сказал Мостовой.