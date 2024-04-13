Бывший генсек РФС Воробьев: «Я наложил проклятие на «Динамо»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев сказал, что московское «Динамо» проклято.
– Вы наложили проклятие на «Динамо»?
– Безусловно. Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть.
– Когда вы снимете проклятие с клуба?
– Когда [генеральный директор] Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию «Динамо». Я тогда скажу, что делать.
- «Динамо» идет на 3-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- У динамовцев нет трофеев с 1995 года.