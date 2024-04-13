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    • Бывший генсек РФС Воробьев: «Я наложил проклятие на «Динамо»

    Бывший генсек РФС Воробьев: «Я наложил проклятие на «Динамо»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев сказал, что московское «Динамо» проклято.

    – Вы наложили проклятие на «Динамо»?

    – Безусловно. Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть.

    – Когда вы снимете проклятие с клуба?

    – Когда [генеральный директор] Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию «Динамо». Я тогда скажу, что делать.

    • «Динамо» идет на 3-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • У динамовцев нет трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Евро-футбол»

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