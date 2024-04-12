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    Червиченко высмеял функционал Эшуорта в «Спартаке»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что главный смысл пребывания Пола Эшуорта в московском клубе заключался в получении зарплаты.

    • Англичанин сначала занимал пост спортивного директора, а затем – технического директора.
    • Он работал в «Спартаке» с сентября 2022 года.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

    – Как я вижу, сначала существовала идея приглашения в «Спартак» какой‑то крупной структуры с арабскими деньгами.

    А Эшуорт вроде как шел в клуб от этой структуры войти в курс дела, а впоследствии дать свои заключения или рекомендации на тему того, нужно ли интегрироваться в «Спартак».

    Что же касается его ухода сейчас, то, может быть, не просто решили ему поджопник дать, когда убирали с поста спортивного директора, с которым он совершенно не справился, а создать иллюзию приличия.

    В итоге его сначала переместили на другую бесполезную должность, а потом уже и отправили восвояси.

    – Тем не менее есть ли понимание, что он делал вообще в роли спортивного директора и технического директора?

    Зарплату же получал! Это тоже физический труд. Представляете, это надо сперва посидеть, потом съездить за ней, получить! Какое напряжение!

    Кошелек таскать с этой зарплатой тяжело, опять же. Это вам кажется, что легко, а это непосильный труд!

    • Эшуорт зарабатывал в «Спартаке» 300 тысяч евро в год (30,2 млн рублей).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 23:23
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712953973
    Червиченко Андрей правильно рассудил тему )
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    DOCTOR PENALTY
    1712954410
    Было бы очень смешно, если бы не было так грустно... *
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    VVM1964
    1712959815
    О чем это Черевченко ? - ну наверное о том, что никто не хочет особенно инвестировать денежки, ни в футбол, ни во что-то другое ... (((
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