Червиченко высмеял функционал Эшуорта в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что главный смысл пребывания Пола Эшуорта в московском клубе заключался в получении зарплаты.

Англичанин сначала занимал пост спортивного директора, а затем – технического директора.

Он работал в «Спартаке» с сентября 2022 года.

Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

– Как я вижу, сначала существовала идея приглашения в «Спартак» какой‑то крупной структуры с арабскими деньгами.

А Эшуорт вроде как шел в клуб от этой структуры войти в курс дела, а впоследствии дать свои заключения или рекомендации на тему того, нужно ли интегрироваться в «Спартак».

Что же касается его ухода сейчас, то, может быть, не просто решили ему поджопник дать, когда убирали с поста спортивного директора, с которым он совершенно не справился, а создать иллюзию приличия.

В итоге его сначала переместили на другую бесполезную должность, а потом уже и отправили восвояси.

– Тем не менее есть ли понимание, что он делал вообще в роли спортивного директора и технического директора?

– Зарплату же получал! Это тоже физический труд. Представляете, это надо сперва посидеть, потом съездить за ней, получить! Какое напряжение!

Кошелек таскать с этой зарплатой тяжело, опять же. Это вам кажется, что легко, а это непосильный труд!