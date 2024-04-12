Сперцян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящей игре 24-го тура чемпионата России против «Зенита».
– Согласен, что с «Зенитом» будет матч за чемпионство?
– Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных.
У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки.
Главное – не перегореть, подойти грамотно к игре.
- «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
- Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая южан на 1 очко.