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    • Сперцян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

    Сперцян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящей игре 24-го тура чемпионата России против «Зенита».

    – Согласен, что с «Зенитом» будет матч за чемпионство?

    – Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных.

    У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки.

    Главное – не перегореть, подойти грамотно к игре.

    • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая южан на 1 очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 22:35
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712952952
    Шансов у вас почти нет ! Почти это из за пропуска игры Венделом
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    Оксана-Карева-google
    1712953751
    4-1 победа за нами,Кордоба-3,Олуссегун.
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