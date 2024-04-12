Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Ахметов: «Матч против «Краснодара» будет для меня принципиальным»

    Ахметов: «Матч против «Краснодара» будет для меня принципиальным»

    Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против против «Краснодара».

    «Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным. Но о принципиальности этой встречи для себя говорю по-доброму, потому что приеду на игру против своих хороших друзей-товарищей.

    Уверен, что нас ждет потрясающая атмосфера. Не сомневаюсь, что стадион окажется полным – люди придут на принципиальный матч. Для обеих команд сыграть такой матч в такой атмосфере будет вдвойне приятно. Жду, что это будет очень зрелищная игра», – сказал Ахметов.

    • «Зенит» купил Ахметова в январе у «Краснодара» за 850 тысяч евро.
    • Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится завтра, 13 апреля.
    • Победитель будет лидировать в РПЛ.

    Новости по теме
    Орлов — об Ахметове: «Его пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему» 30
    Корнеев оценил трансферы «Зенита» 3
    Семак объяснил зимние трансферы «Зенита» 19
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2024 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    САДЫЧОК
    1712938311
    Вообще Никакущий Ахметов. Его уровень Пердив.
    Ответить
    TIMOTHY
    1712944579
    Выйдет минут на пять
    Ответить
    Desma
    1712945798
    Посмотрим, Ильзат, если конечно тебя выпустят. В чём я очень сомневаюсь...........
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712947907
    Со скамейки можно что угодно балаболить. Гыгыгы
    Ответить
    FCSpartakM
    1712948568
    Успокойся, принципиальный матч у него. Даже играть не будет
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1712951795
    Краснодар победит с разницей в два мяча...3-1,4-2
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+