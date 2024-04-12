Ахметов: «Матч против «Краснодара» будет для меня принципиальным»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против против «Краснодара».

«Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным. Но о принципиальности этой встречи для себя говорю по-доброму, потому что приеду на игру против своих хороших друзей-товарищей.

Уверен, что нас ждет потрясающая атмосфера. Не сомневаюсь, что стадион окажется полным – люди придут на принципиальный матч. Для обеих команд сыграть такой матч в такой атмосфере будет вдвойне приятно. Жду, что это будет очень зрелищная игра», – сказал Ахметов.