Игрок «Лацио» чуть не сгорел заживо в «Феррари»

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай едва не погиб в собственном «Ферарри». Он куплен недавно за 160 тысяч евро.

Автомобиль внезапно загорелся, когда албанец находился внутри с тестем. После этого двери заблокировались. Хюсай с родственником успели выбить стекла, пока пламя полностью не объяло салон.

Жена игрока была рядом с машиной, когда случилось возгорание. «Феррари» полностью уничтожен огнем. Хюсай предполагает, что машина была собрана с браком на заводе.