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    Игрок «Лацио» чуть не сгорел заживо в «Феррари»

    Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай едва не погиб в собственном «Ферарри». Он куплен недавно за 160 тысяч евро.

    Автомобиль внезапно загорелся, когда албанец находился внутри с тестем. После этого двери заблокировались. Хюсай с родственником успели выбить стекла, пока пламя полностью не объяло салон.

    Жена игрока была рядом с машиной, когда случилось возгорание. «Феррари» полностью уничтожен огнем. Хюсай предполагает, что машина была собрана с браком на заводе.

    • 30-летний Хюсай всю карьеру проводит в Италии.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    12.04.2024 16:59
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