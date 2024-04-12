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    • Смородская высказалась о продлении Дзюбой контракта с «Локомотивом»

    Смородская высказалась о продлении Дзюбой контракта с «Локомотивом»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что игровые качества 35-летнего нападающего команды Артeма Дзюбы сейчас не очень востребованы в футболе.

    «Я бы не продлевала контракт с Дзюбой. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чeм он силeн, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужны скорость, дриблинг, а с этим у него хуже. Но в своe время приход Артeма в клуб был нужен. Не считаю это ошибкой», – сказала Смородская.

    • В нынешнем сезоне Дзюба провeл 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
    • Действующее соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 13:14
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VPERDIV SPARTAK
    1712917691
    Дзюбе и самому надоел футбол
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    DOCTOR PENALTY
    1712920999
    Скорее отправить его в страну друга Си и забыть!!! *
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    АлексМак
    1712921232
    интересно, а кому-то, кроме Леонида актуально это полуживое бревно? (Время, увы, и отсутствие желания, окончательно закончили его, как футболиста...)
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