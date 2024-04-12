Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что игровые качества 35-летнего нападающего команды Артeма Дзюбы сейчас не очень востребованы в футболе.
«Я бы не продлевала контракт с Дзюбой. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чeм он силeн, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужны скорость, дриблинг, а с этим у него хуже. Но в своe время приход Артeма в клуб был нужен. Не считаю это ошибкой», – сказала Смородская.
- В нынешнем сезоне Дзюба провeл 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
- Действующее соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона.