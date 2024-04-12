Грилиш рассказал, кто убирает за его собакой на базе «Манчестер Сити»

Netflix продемонстрировал документальный фильм о «Манчестер Сити», в котором показали собаку по кличке Скай. Она принадлежит вингеру команды Джеку Грилишу. Псу породы кокапу разрешено свободно гулять по тренировочным полям на базе команды.

Грилиш рассказал, что собака оставила фекалии на одном из полей. Футболист сказал, что не стал их убирать.

«Я дал агроному сделать это!» – сказал Грилиш.