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    • Мусаев рассчитывает, что ЦСКА поборется за медали в случае победы над «Локомотивом»

    Мусаев рассчитывает, что ЦСКА поборется за медали в случае победы над «Локомотивом»

    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом»

    «Мы нацелены на то, чтобы как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что выиграли в последней встрече у «Факела».

    При этом понимаем, что матч с «Локомотивом» будет очень сложным. Постараемся максимально качественно к нему подготовиться. У нас к каждой игре команда готовится максимально серьезно, и все стараются выиграть, потому что это – ЦСКА.

    Конечно, я не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локомотив». Это футбол – здесь нельзя такое заранее говорить. Но мы работаем над тем, чтобы выиграть дерби. И у себя в голове держим то, что в случае победы можем побороться за медали», – сказал Мусаев.

    • Игра пройдет 13 апреля и начнется в 19:30 мск.
    • После 22 игр ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место,а «Локомотив» – 5-е. У обеих команд по 36 очков, отставание от 3-й позиции – 2 очка.

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    Источник: «Известия»

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    12.04.2024 12:43
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