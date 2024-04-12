Мусаев рассчитывает, что ЦСКА поборется за медали в случае победы над «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом»

«Мы нацелены на то, чтобы как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что выиграли в последней встрече у «Факела».

При этом понимаем, что матч с «Локомотивом» будет очень сложным. Постараемся максимально качественно к нему подготовиться. У нас к каждой игре команда готовится максимально серьезно, и все стараются выиграть, потому что это – ЦСКА.

Конечно, я не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локомотив». Это футбол – здесь нельзя такое заранее говорить. Но мы работаем над тем, чтобы выиграть дерби. И у себя в голове держим то, что в случае победы можем побороться за медали», – сказал Мусаев.