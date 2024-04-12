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    • Губерниев: «Зенит» фаворит матча с «Краснодаром», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош»

    Губерниев: «Зенит» фаворит матча с «Краснодаром», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош»

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит».

    «Сложно сказать, как сложится этот матч. Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу, и спорт не исключение, поэтому будем предполагать, что этот коллективный подвиг «Краснодара» совершит.

    Очень мало прошло времени после смены тренера, чтобы делать выводы. Ключевая история – это игра с «Зенитом». После этого матча и ещe пары туров можно делать какие-то выводы.

    Команду лихорадит, она возобновила чемпионат слабо, но сейчас всe в руках «Краснодара», который, как мне кажется, ещe не утратил вкус побед. Поэтому я ожидаю яркой концовки от «Краснодара», но, тем не менее, скажу ещe раз: фаворит – «Зенит», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош», – сказал Губерниев.

    • Матч состоится 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
    • После 22 матчей «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками, у «Краснодара» – 43 очка.
    • Нападающий Педро перешел в петербургский клуб зимой.

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    Источник: Metaratings.ru

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    12.04.2024 12:06
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    Комментарии (12)
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    SochineZ
    1712913150
    по осени дон педро загрустит и попросится обратно на малую родину
    Ответить
    BAIv
    1712914450
    Сцу.ка губастая, каркает!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1712917842
    Зенит на опыте прибьет коров
    Ответить
    Antoshka2015
    1712920081
    Краснодар проиграет
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1712920611
    Даёшь ничью! Незачем обоим клубам отрываться от преследователей.
    Ответить
    ...уефан
    1712921090
    ... даже читать западло, что он там наговорил...
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1712925603
    Дон Педро, млин, к обезьянам, в фавелы!
    Ответить
    Виторио
    1712929121
    Кто же такое выдержит?
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