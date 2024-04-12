Губерниев: «Зенит» фаворит матча с «Краснодаром», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит».

«Сложно сказать, как сложится этот матч. Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу, и спорт не исключение, поэтому будем предполагать, что этот коллективный подвиг «Краснодара» совершит.

Очень мало прошло времени после смены тренера, чтобы делать выводы. Ключевая история – это игра с «Зенитом». После этого матча и ещe пары туров можно делать какие-то выводы.

Команду лихорадит, она возобновила чемпионат слабо, но сейчас всe в руках «Краснодара», который, как мне кажется, ещe не утратил вкус побед. Поэтому я ожидаю яркой концовки от «Краснодара», но, тем не менее, скажу ещe раз: фаворит – «Зенит», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош», – сказал Губерниев.