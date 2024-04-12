Названа сумма, которую заплатит «Динамо» в случае перехода Худякова

«Динамо» в случае перехода в команду вратаря Даниила Худякова из «Локомотива» в качестве свободного агента заплатит 3 миллионов евро компенсационных выплат.

Так как красно-зеленые предложили игроку новый контракт не ранее, чем за 180 дней и не позднее, чем за 60 дней до истечения текущего, а футболист отказался его подписывать, московский клуб, согласно регламенту РФС по статусу и переходам игроков, должен получить от новой команды существенную компенсацию.

Худяков – воспитанник академии «Локомотива» и прошел все стадии подготовки в системе московского клуба. Компенсационные выплаты зависят от времени подготовки футболиста в спортивной школе, а также от суммы его контракта, агентских, премиальных и любых других выплат, которые он получал.