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    • Названа сумма, которую заплатит «Динамо» в случае перехода Худякова

    Названа сумма, которую заплатит «Динамо» в случае перехода Худякова

    «Динамо» в случае перехода в команду вратаря Даниила Худякова из «Локомотива» в качестве свободного агента заплатит 3 миллионов евро компенсационных выплат.

    Так как красно-зеленые предложили игроку новый контракт не ранее, чем за 180 дней и не позднее, чем за 60 дней до истечения текущего, а футболист отказался его подписывать, московский клуб, согласно регламенту РФС по статусу и переходам игроков, должен получить от новой команды существенную компенсацию.

    Худяков – воспитанник академии «Локомотива» и прошел все стадии подготовки в системе московского клуба. Компенсационные выплаты зависят от времени подготовки футболиста в спортивной школе, а также от суммы его контракта, агентских, премиальных и любых других выплат, которые он получал.

    • 20-летний Худяков в этом сезоне не провел за «Локомотив» ни одного матча.
    • За карьеру он сыграл 34 встречи за первую команду красно-зеленых.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 11:49
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1712913695
    А маленькие клубы, воспитавшие хороших игроков, тоже получают такие суммы?
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    Алексей З
    1712914430
    Это прикол или развод ? Ну и зачем Динамо будет покупать "лавочника" , который играя в основе ничем хорошим не запомнился. Думаю у них своих таких как грязи.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712917069
    Динамо не будет его подписывать, это агенты делают всякие выбросы, чтобы пристроить его. Чем он лучше Лещука? Стоит посмотреть матч молодёжки с беларусами 1:5,где был тихий ужас, одни привозы.
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    FCSpartakM
    1712919334
    Он же не хотел оставаться в локо, потому что хочет свалить в Европу. С какого перепуга ему переходить в Динамо, где и так 2 вратаря есть?
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    DOCTOR PENALTY
    1712922094
    Слишком много для данной ситуации.
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    neim
    1712940969
    Как можно покупать то, что и задаром ни кому не нужно ? В Динамо своих таких же четыре штуки имеется и каждый на порядок лучше этого Худякова. Так что засуньте его себе в задницу и наслаждайтесь.
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