Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Генсек РФС оценил чемпионскую гонку в РПЛ и шансы «Спартака» против «Зенита» в Кубке

    Генсек РФС оценил чемпионскую гонку в РПЛ и шансы «Спартака» против «Зенита» в Кубке

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду, что судьба звания чемпиона России решится в красивой борьбе.

    – Как вам чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ?

    – Она очень интересная. В таблице все очень плотно и напряженно. Мне хочется, чтобы судьба золотых медалей решалась в красивой борьбе.

    – Ждете смену чемпиона в этом сезоне?

    – Я за красивый футбол и за то, что РПЛ будет готовить нам большое количество сильных футболистов для сборной России.

    – Как считаете, сколько команд претендует на чемпионство?

    – Вы же видите, что в нынешнем чемпионате происходит все, что угодно. Казалось бы, вот-вот, но все играют вничью. Так что будет напряженная борьба.

    – Есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке России после домашнего поражения?

    – Это спорт. У любой команды есть шансы пойти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры.

    – Кажется, что после поражения «Спартака» в этой паре уже все ясно.

    – Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно.

    • В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 17 апреля.
    • В РПЛ после 22 матчей лидирует «Зенит» с 44 очками. «Краснодар» отстает на 1 очко. Команды сыграют между собой 13 апреля в Краснодаре.

    Новости по теме
    Генсек РФС высказался об улучшении формата Кубка России 2
    Стало известно, когда сборная России сможет сыграть с Парагваем – матч отменили после теракта в «Крокусе» 3
    Генсек РФС говорил с Карпиным о новом контракте 1
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2024 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1712901984
    Ложь и лицемерие наше всё !!! Кого интересно для сборной России готовят участники "чемпионской гонки "( Краснодар и Зенит ), перечислять не устаните ? При нынешнем формате Кубка, игру в Питере можно и не проводить ,спортивной составляющей нет, никто не вылетает.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1712906368
    И тут про этот никчёмный и стремный Спартак! Зенит раздавит это недоразумение вмиг
    Ответить
    Semenycch
    1712910683
    Ответы дипломатичные.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1712911494
    Да уж, зенька готовит футболистов для сборной, вопрос только для какой сборной.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+