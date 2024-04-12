Генсек РФС оценил чемпионскую гонку в РПЛ и шансы «Спартака» против «Зенита» в Кубке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду, что судьба звания чемпиона России решится в красивой борьбе.
– Как вам чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ?
– Она очень интересная. В таблице все очень плотно и напряженно. Мне хочется, чтобы судьба золотых медалей решалась в красивой борьбе.
– Ждете смену чемпиона в этом сезоне?
– Я за красивый футбол и за то, что РПЛ будет готовить нам большое количество сильных футболистов для сборной России.
– Как считаете, сколько команд претендует на чемпионство?
– Вы же видите, что в нынешнем чемпионате происходит все, что угодно. Казалось бы, вот-вот, но все играют вничью. Так что будет напряженная борьба.
– Есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке России после домашнего поражения?
– Это спорт. У любой команды есть шансы пойти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры.
– Кажется, что после поражения «Спартака» в этой паре уже все ясно.
– Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно.
- В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 17 апреля.
- В РПЛ после 22 матчей лидирует «Зенит» с 44 очками. «Краснодар» отстает на 1 очко. Команды сыграют между собой 13 апреля в Краснодаре.