Рошей интересуются в Турции и Саудовской Аравии

ЦСКА не делал официального предложения защитнику Виллиану Роше о продлении контракта, а лишь вел предварительные консультации по этому вопросу.

«ЦСКА пока не делал официального предложения по продлению контракта Виллиану Роше и его представителям, клуб вeл предварительные консультации со стороной игрока и на зарплате не было акцента.

При этом, в агентстве считают, что летом смогут подобрать Роше новый клуб с зарплатой выше, чем в России. К защитнику проявляют интерес в том числе из Турции и Саудовской Аравии», – сообщил источник «Евро-футбол.Ру».