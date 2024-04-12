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    Рошей интересуются в Турции и Саудовской Аравии

    ЦСКА не делал официального предложения защитнику Виллиану Роше о продлении контракта, а лишь вел предварительные консультации по этому вопросу.

    «ЦСКА пока не делал официального предложения по продлению контракта Виллиану Роше и его представителям, клуб вeл предварительные консультации со стороной игрока и на зарплате не было акцента.

    При этом, в агентстве считают, что летом смогут подобрать Роше новый клуб с зарплатой выше, чем в России. К защитнику проявляют интерес в том числе из Турции и Саудовской Аравии», – сообщил источник «Евро-футбол.Ру».

    • Ранее в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы 29-летнего бразильца, сказали Sport24, что предложенные ЦСКА условия являются неприемлемыми.
    • Роша провел в этом сезоне 28 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    12.04.2024 07:48
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1712899854
    Придется летом продавать. А шо робити? Денежки ЦСКА позарез нужны, а в следующем году Роша может бесплатно уйти.
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