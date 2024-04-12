Трое детей Кейна пострадали в автомобильной аварии

Дети нападающего «Баварии» Гарри Кейна получили травмы в результате ДТП.

Автомобильная авария произошла на автостраде в Шефтларне (Германия) в прошедший понедельник.

Трое детей Кейна находились в микроавтобусе Mercedes Vito, в который при повороте врезался Renault.

Айви (7 лет), Вивьен (5 лет) и Луи (3 года) пострадали несерьезно. С легкими травмами их отвезли в больницу.

Сам футболист в момент аварии был на выезде в Лондоне, где «Бавария» готовилась к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:2).