Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Трое детей Кейна пострадали в автомобильной аварии

    Дети нападающего «Баварии» Гарри Кейна получили травмы в результате ДТП.

    Автомобильная авария произошла на автостраде в Шефтларне (Германия) в прошедший понедельник.

    Трое детей Кейна находились в микроавтобусе Mercedes Vito, в который при повороте врезался Renault.

    Айви (7 лет), Вивьен (5 лет) и Луи (3 года) пострадали несерьезно. С легкими травмами их отвезли в больницу.

    Сам футболист в момент аварии был на выезде в Лондоне, где «Бавария» готовилась к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:2).

    Новости по теме
    Появился единоличный лидер в гонке бомбардиров этого сезона Лиги чемпионов 1
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем остался лидером, Роналду выше Месси 2
    Два игрока «Баварии» пропустят матч с «Боруссией Д»
    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+