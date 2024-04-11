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    Лунев высказался об успешности «Зенита»

    Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев не видит проблемы в том, что петербуржцы добиваются успехов в основном за счет легионеров.

    – Вы прошлым летом тренировались на базе «Зенита», когда были без клуба после ухода из «Байера». То есть отношения с клубом сохранились?

    – У нас с «Зенитом» хорошие отношения. Имею в виду в том плане, что с тренерским составом, с ребятами из клуба в принципе хорошие, нормальные отношения.

    – Нынешний «Зенит» с кучей бразильцев в составе вам нравится? Здесь уместен сарказм Артема Дзюбы, назвавшего команду в ее нынешнем виде «Зенит Рио-де-Жанейро»?

    – Надо быть объективным: да, у клуба есть высокие задачи. И в принципе он делает всe в рамках правил. Использует по максимуму все свои возможности, поэтому добивается результата. Почему бы и нет?

    • Лунев покинул «Зенит» в 2021 году.
    • Команда из Санкт-Петербурга 5 раз подряд выиграла РПЛ.
    • В составе «Зенита» сейчас 9 бразильцев, в том числе двое с гражданством РФ (Марио Фернандес, Клаудиньо).

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    Источник: «Известия»

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    11.04.2024 23:11
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    Комментарии (1)
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    Каратель
    1712895916
    Тут уместно говорить об успешности денег,а не клуба,с такой монетой и Омский газ-мяс будет чемпионом
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