Лунев высказался об успешности «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев не видит проблемы в том, что петербуржцы добиваются успехов в основном за счет легионеров.
– Вы прошлым летом тренировались на базе «Зенита», когда были без клуба после ухода из «Байера». То есть отношения с клубом сохранились?
– У нас с «Зенитом» хорошие отношения. Имею в виду в том плане, что с тренерским составом, с ребятами из клуба в принципе хорошие, нормальные отношения.
– Нынешний «Зенит» с кучей бразильцев в составе вам нравится? Здесь уместен сарказм Артема Дзюбы, назвавшего команду в ее нынешнем виде «Зенит Рио-де-Жанейро»?
– Надо быть объективным: да, у клуба есть высокие задачи. И в принципе он делает всe в рамках правил. Использует по максимуму все свои возможности, поэтому добивается результата. Почему бы и нет?
- Лунев покинул «Зенит» в 2021 году.
- Команда из Санкт-Петербурга 5 раз подряд выиграла РПЛ.
- В составе «Зенита» сейчас 9 бразильцев, в том числе двое с гражданством РФ (Марио Фернандес, Клаудиньо).