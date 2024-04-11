Лунев высказался об успешности «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев не видит проблемы в том, что петербуржцы добиваются успехов в основном за счет легионеров.

– Вы прошлым летом тренировались на базе «Зенита», когда были без клуба после ухода из «Байера». То есть отношения с клубом сохранились?

– У нас с «Зенитом» хорошие отношения. Имею в виду в том плане, что с тренерским составом, с ребятами из клуба в принципе хорошие, нормальные отношения.

– Нынешний «Зенит» с кучей бразильцев в составе вам нравится? Здесь уместен сарказм Артема Дзюбы, назвавшего команду в ее нынешнем виде «Зенит Рио-де-Жанейро»?

– Надо быть объективным: да, у клуба есть высокие задачи. И в принципе он делает всe в рамках правил. Использует по максимуму все свои возможности, поэтому добивается результата. Почему бы и нет?