Тарасов назвал неожиданное условие для чемпионства «Локомотива»

Дмитрий Тарасов сказал, что знает, как сделать «Локомотив» чемпионом России.

37-летний футболист считает, что московская команда выиграет РПЛ, если вернет его.

«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в «Локомотиве». Тренеру виднее.

Но если он [Михаил Галактионов] хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил.

Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве – 101%.

Сложно будет отказаться от президентства «Родины Медиа». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», – заявил Тарасов.