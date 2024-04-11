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    • Тарасов назвал неожиданное условие для чемпионства «Локомотива»

    Тарасов назвал неожиданное условие для чемпионства «Локомотива»

    Дмитрий Тарасов сказал, что знает, как сделать «Локомотив» чемпионом России.

    37-летний футболист считает, что московская команда выиграет РПЛ, если вернет его.

    «Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в «Локомотиве». Тренеру виднее.

    Но если он [Михаил Галактионов] хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил.

    Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве – 101%.

    Сложно будет отказаться от президентства «Родины Медиа». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», – заявил Тарасов.

    • Хавбек выступал за «Локо» с 2010 по 2019 год.
    • При нем команда стала чемпионом в 2018-м и 3-кратным обладателем Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.04.2024 21:21
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    Комментарии (6)
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    Project Бабангида
    1712860959
    проще будет ещё рас за Бузову замуж выйти
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    fakeid
    1712861797
    такого дауна могли вырастить только в тарасофке. а он как раз оттуда родом.
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    mutabor0992
    1712862267
    дЭбил!
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    BAIv
    1712863460
    Шутка такая!
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    Алексей З
    1712864822
    Для чего надо всякую ху.ню здесь выкладывать ? Днище.
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