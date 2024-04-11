Аморим прокомментировал слухи о договоренности с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим отрицает, что его летнее назначение в «Ливерпуль» уже согласовано.

«Я не встречался с представителями «Ливерпуля» и не имею с этим клубом никаких договоренностей. Я тренер «Спортинга» и хочу побеждать здесь.

Прекратите эту историю. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем», – сказал Аморим.