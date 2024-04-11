Аморим прокомментировал слухи о договоренности с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим отрицает, что его летнее назначение в «Ливерпуль» уже согласовано.
«Я не встречался с представителями «Ливерпуля» и не имею с этим клубом никаких договоренностей. Я тренер «Спортинга» и хочу побеждать здесь.
Прекратите эту историю. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем», – сказал Аморим.
- По окончании сезона Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Аморим в «Спортинге» с 2020 года. Он приводил команду к чемпионству.
- Отступные в контракте тренера – 13 миллионов евро.