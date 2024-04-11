Маркиньос отказался давать оценку игре Мбаппе

Защитник «ПСЖ» Маркиьнос после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) констатировал, что его партнеру по команде нападающему Килиану Мбаппе в этой встрече не хватало точности.

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать своих партнеров. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня ему не хватало точности, то, наверное, из-за того, что он не вовремя получал мяч.

Не люблю давать оценки отдельным игрокам. Думаю, команда в целом может играть гораздо лучше. Когда команда играет лучше, то и каждый футболист – тоже», – сказал Маркиньос.