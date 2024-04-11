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    Маркиньос отказался давать оценку игре Мбаппе

    Защитник «ПСЖ» Маркиьнос после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) констатировал, что его партнеру по команде нападающему Килиану Мбаппе в этой встрече не хватало точности.

    «Я здесь не для того, чтобы обсуждать своих партнеров. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня ему не хватало точности, то, наверное, из-за того, что он не вовремя получал мяч.

    Не люблю давать оценки отдельным игрокам. Думаю, команда в целом может играть гораздо лучше. Когда команда играет лучше, то и каждый футболист – тоже», – сказал Маркиньос.

    • Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот за матч.
    • Ответная игра состоится 16 апреля.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1712817277
    Думал дебил-журналист только у нас прижился , оказывается и в Европе их достаточно. Кто будет критиковать своих партнёров публично , где это видели ? Уж как "накуролесил" Лещук , но никто из динамовцев, в публичном пространстве , не высказал ему претензии.
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