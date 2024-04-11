Хави назвал «ПСЖ» фаворитом в борьбе за выход в 1/2 финала Лиги чемпионов после победы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«Я горжусь командой. «ПСЖ» все еще фаворит. Мы не позволили ему в полной мере сыграть в свою игру, вынудили уйти на фланги. Прессинг был хорошим, очень высоким, особенно в первом тайме. Защищаться против этой команды очень сложно, но мы отлично справились.

Футболисты верят. Если мы продолжим так играть, у нас будут шансы пройти в полуфинал. Но пока ничего не сделано.

Я доволен работой команды, но в Барселоне нам придется тяжело. Но да, можно сказать, что «Барселона» жива», – сказал Хави.