Хави высказался об игре Кубарси с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) отметил игру защитника Пау Кубарси, а также вышедших на замену полузащитника Педри и защитника Андреаса Кристенсена.

«Мы сыграли очень хорошо! Кубарси выскакивал вперед и накрывал или вытеснял любого, кто был в его зоне. Педри тоже вышел и помог нам. Я горжусь этой командой. И Кристенсен нам помог после выхода, забив с углового», – сказал Хави.