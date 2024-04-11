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    Хави высказался об игре Кубарси с «ПСЖ»

    Главный тренер «Барселоны» Хави после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) отметил игру защитника Пау Кубарси, а также вышедших на замену полузащитника Педри и защитника Андреаса Кристенсена.

    «Мы сыграли очень хорошо! Кубарси выскакивал вперед и накрывал или вытеснял любого, кто был в его зоне. Педри тоже вышел и помог нам. Я горжусь этой командой. И Кристенсен нам помог после выхода, забив с углового», – сказал Хави.

    • Ответная игра состоится 16 апреля.
    • В прошлом сезоне «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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