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    Баста рассказал, сколько денег тратил на ростовский СКА

    Популярный певец Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, раскрыл свои траты на СКА из Ростова-на-Дону.

    • Клуб отказался от участия во Второй лиге и заявился в Медиалигу.
    • Причина – финансовые проблемы.

    – Появилась информация, что болельщики СКА собрали деньги и заявили свою команду в чемпионат Ростовской области. Теперь есть СКА любительский и СКА медийный…

    – Я максимально позитивно отношусь к подобным моментам. Но меня больше интересует, где они все были, когда у СКА были трудности? В очередной раз прозвучала эта юмористическая нотка, мол, у Ростова украли СКА.

    СКА украли у болельщиков уже давно, чуть меньше 20 лет назад, задолго до меня. Болельщики прекрасно понимают, о чем я говорю. Подобные движения есть везде. В Москве играют «Спартак» и «Народная Команда». Это нормально, это конкуренция.

    Я понимаю переживания болельщиков, но мы никуда не уехали и никого не украли. Это называется длительный выезд, образно говоря. Мы приехали сюда прославлять те же цвета.

    Когда мы приходили в СКА, у меня были партнерские договоры с друзьями, такими же болельщиками. Но пандемия разрушила всю экономическую модель. Поэтому все легло на наши плечи.

    Больно мне или не больно, мне просто не захотелось оставаться в таком формате. Я не считаю Второй дивизион тем форматом, где есть смысл играть сейчас. Я не вижу смысла играть во Втором дивизионе с этими новыми дроблениями. Говорю прямо и честно, как есть.

    – Сколько вы тратили своих денег на СКА?

    – Много. До 80 миллионов рублей в год своих денег.

    – Сейчас вы не тратите на СКА в Медиалиге?

    – Это коммерческая информация, я не могу ее разглашать из-за партнерских соглашений. Но нам точно будет легче играть.

    – Вы сейчас не тратите 80 миллионов из своих денег на СКА?

    – Как и тратил, так и трачу сейчас бесконечное количество денег. Сумма была до 90 миллионов. Бывало 60, бывало 70. Все зависело от того, в каком формате мы существовали.

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    Источник: Sports.ru

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    10.04.2024 21:40
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1712776615
    Особо никому не интересно !
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    Pourquoi pas
    1712782803
    Так или иначе, город не тянул две команды ни финансово, ни ментально, ни как угодно ещё. А своего Гиннера или Галицкого у нас нет. Баста схватился, но не потащил...
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