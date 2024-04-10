«Русский Месси» назвал сильнейшего форварда России

Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов выделил сильнейшего российского нападающего.
«Кого вижу новым русским Месси? Очевидно, Константин Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, ещe с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину.
Для меня он и Федор Чалов – лидеры нашей атаки на долгие годы», – сказал Давыдов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Тюкавин в прошлом году продлил контракт до 2028 года.
- Игрок стоит 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Тюкавина 22 матча, 9 голов, 8 ассистов.