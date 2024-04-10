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    «Русский Месси» назвал сильнейшего форварда России

    Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов выделил сильнейшего российского нападающего.

    «Кого вижу новым русским Месси? Очевидно, Константин Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, ещe с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину.

    Для меня он и Федор Чалов – лидеры нашей атаки на долгие годы», – сказал Давыдов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Тюкавин в прошлом году продлил контракт до 2028 года.
    • Игрок стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 22 матча, 9 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2024 20:39
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    Комментарии (12)
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    Project Бабангида
    1712774096
    ага. а Кротов "русский Роналдо". Спартак прям "фабрика звёзд"......мерцающих в пустоте
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    ...уефан
    1712774137
    ...да пусть растёт, ни кто не против!...
    Ответить
    tushkanlz
    1712774799
    "видит он" - слепец... Раз такое мелешь, Месси даже по ящику не видел!
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    Ageorgov
    1712775760
    Если Бывший форвард...Денис Давыдов - «Русский Месси», то, получается ,что Месси - это "Аргентинский ДавыдОв" , самим-то не смешно?! - и, ведь, самих даже не тошнит от таких сравнений...
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    Mirak92
    1712776813
    Русский на...й месси ! Несмишите Шлю...у хомячим х...м ! Не одного матча не помню толкового у него Рамон у нас был ,тогда как Пеле!
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    Mirak92
    1712777040
    На данный момент если использовать такое выражиние ,то можно назвать русским месси Головина .И то с километровой натяжкой ,лениться парень .Но Давыдов это ноунейм неудачник
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    kirdykprishel
    1712779507
    Денис «Русский Месси» Давыдов....«Кого вижу новым русским Месси? Очевидно, Константин Тюкавин------------------- Ну прям как в советские времена.Тогда было переходящее Красное знамя в соревновании передовика социалистического производства. Сейчас переходящее звание "русского Месси" в соревновании передовиков в футболе.Передают это звание дальше.)))
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    Plyash
    1712781274
    Бред сивой кобылы.Как всё это надоело... Интересно,почему ранее никто не искал русского Пеле или русского Марадону? Наверное,заняты были - в настоящий футбол старались играть,мечтать было некогда...
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    fakeid
    1712782748
    по-моему, это 100 лет назад федун так про него ляпнул в каком-то интервью - а оно закрепилось в журналистской среде. видимо, до конца жизни будут его так называть. дебилы, как промквас)
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    diamondfan
    1712784327
    Это кто такой хрен с горы? Денис «Русский Месси» Давыдов кто этот чувак?
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