Сенхаджи из «Факела» сравнил жизнь в России и во Франции

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи оценил жизнь в России.
«Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал Сенхаджи.
- У Райана в сезоне РПЛ 4 матча, ассист.
- Уроженец Лиона куплен зимой у болгарского «Крумовграда» за 30 тысяч евро.
- В последнем туре РПЛ «Факел» уступил ЦСКА (1:4).