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    Сенхаджи из «Факела» сравнил жизнь в России и во Франции

    Защитник «Факела» Райан Сенхаджи оценил жизнь в России.

    «Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал Сенхаджи.

    • У Райана в сезоне РПЛ 4 матча, ассист.
    • Уроженец Лиона куплен зимой у болгарского «Крумовграда» за 30 тысяч евро.
    • В последнем туре РПЛ «Факел» уступил ЦСКА (1:4).

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    Источник: ТАСС

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    10.04.2024 16:07
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