Сенхаджи из «Факела» сравнил жизнь в России и во Франции

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи оценил жизнь в России.

«Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал Сенхаджи.