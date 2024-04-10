«Зенит» обменяет билеты на игру со «Спартаком» на оформление FanID

«Зенит» сообщил, что болельщики, которые 14 апреля оформят FanID в специальном центре, смогут бесплатно посетить ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком»

«Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены».

Центр выдачи карт находится у входа 1А и будет работать с 11:00 до 19:00. Для оформления документа требуется паспорт; детям до 14 лет – свидетельство о рождении», – говорится в сообщении клуба.