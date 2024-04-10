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    • «Зенит» обменяет билеты на игру со «Спартаком» на оформление FanID

    «Зенит» обменяет билеты на игру со «Спартаком» на оформление FanID

    «Зенит» сообщил, что болельщики, которые 14 апреля оформят FanID в специальном центре, смогут бесплатно посетить ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком»

    «Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены».

    Центр выдачи карт находится у входа 1А и будет работать с 11:00 до 19:00. Для оформления документа требуется паспорт; детям до 14 лет – свидетельство о рождении», – говорится в сообщении клуба.

    • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет на «Газпром Арене» в среду, 17 апреля, и начнется в 19:30.
    • В первой игре петербуржцы победили в гостях со счетом 2:1.
    • FanID не действует на матчах Кубка России, поэтому игры турнира могут посещать болельщики, которые протестуют против введения данного документа.

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    Источник: телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

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    10.04.2024 14:20
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1712748542
    Я, это читаю и думаю, хорошо что дарственные на квартиры и дома не нужно переписать. :)))
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    Mirak92
    1712751584
    Че вы хотите ,что бы и на кубке пусто было ))
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    Петр C.
    1712764150
    позорный газпром, закомплексованные ублюдки.
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    Ziklop
    1712765781
    потихоньку нагибают противников фанУйди. я не буду пока делать, но уже почти полный стадион набирают. народ делает , выбора нет если хочешь на стадион. вот только толку от этой аферы ноль!
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    Айболид
    1712767715
    Я за три недели успел(!!!!!) выломать битки на этот мячик .
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