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    • Родриго оценил новую тактику «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

    Родриго оценил новую тактику «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

    Вингер «Реала» Родриго после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3) сказал, что его выход слева стал неожиданностью для соперника.

    «Мы хотели победить, добиться положительного результата, но в итоге сыграли вничью. Мы пропустили голы, которые могли бы и не пропускать, нам нужно поработать над этим на этой неделе.

    Всегда тяжело оправиться после столь быстро пропущенного гола, но мы вернулись в игру и смогли взять ее под контроль. Затем мячом больше владел соперник, но мы были опасны на контратаках.

    Они не ожидали, что я буду действовать слева, сегодня мы сыграли по-другому, но новая тактика сработала хорошо, и мы подумаем, как сыграть [в ответном матче], на следующей неделе.

    Мы знали, что должны были не давать им наносить удары из-за пределов штрафной, теперь нужно побеждать в гостях. Выиграет тот, кто будет меньше ошибаться», – сказал Родриго.

    • Бразильский нападающий забил второй гол своей команды в этом матче на 14-й минуте.
    • Ответная игра состоится 17 апреля.

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    Источник: Marca

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    10.04.2024 14:01
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1712751417
    Ждём-с 6:0 дома! :))) Был королевский клуб и сплыл. Теперь МС. Вернёмся в ЛЧ и что получим в сухом остатке? Феир-плей отменили.
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    zigbert
    1712773429
    Быстрый игрок. Родриго был пожалуй лучшим в этом матче из Реала.
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