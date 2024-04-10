Родриго оценил новую тактику «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Вингер «Реала» Родриго после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3) сказал, что его выход слева стал неожиданностью для соперника.
«Мы хотели победить, добиться положительного результата, но в итоге сыграли вничью. Мы пропустили голы, которые могли бы и не пропускать, нам нужно поработать над этим на этой неделе.
Всегда тяжело оправиться после столь быстро пропущенного гола, но мы вернулись в игру и смогли взять ее под контроль. Затем мячом больше владел соперник, но мы были опасны на контратаках.
Они не ожидали, что я буду действовать слева, сегодня мы сыграли по-другому, но новая тактика сработала хорошо, и мы подумаем, как сыграть [в ответном матче], на следующей неделе.
Мы знали, что должны были не давать им наносить удары из-за пределов штрафной, теперь нужно побеждать в гостях. Выиграет тот, кто будет меньше ошибаться», – сказал Родриго.
- Бразильский нападающий забил второй гол своей команды в этом матче на 14-й минуте.
- Ответная игра состоится 17 апреля.