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    • Футбольный агент оценил перспективы Соболева и Чалова перейти в европейские клубы

    Футбольный агент оценил перспективы Соболева и Чалова перейти в европейские клубы

    Футбольный агент Сергей Галунов рассказал, куда мог бы перейти 26-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов, и о наличии интереса из Европы к 27-летнему форварду «Спартака» Александру Соболеву.

    «Не думаю, что летом к Фeдору Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку – форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

    Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии, ну и, конечно, Турция. Тут всe зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», – сказал Галунов.

    • ЦСКА вчера сообщил о продлении контракта с Чаловым до конца следующего сезона.
    • В этом сезоне он провел 31 матч за клуб, 12 раз поразил ворота соперников и сделал 4 голевых паса.
    • Соболев провел в этом сезоне 24 матча, забил 9 голов, отдал 6 передач.
    • Соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.04.2024 11:30
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1712738345
    Ну в самом престижном - молдавском чемпионате их могут взять за небольшую цену
    Ответить
    ...уефан
    1712740641
    ...к Глушакову...
    Ответить
    Цугундeр
    1712741771
    ГОлунов..) Заболотного забыл .
    Ответить
    VasyaM63
    1712742828
    а соболев ДЕРЕВЯНЫЙ куда лезет? какая в жопу ему европа он в спартаке-то никакой
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    ЗаЖиМ
    1712756460
    Саше в Сочинский дельфинарий!
    Ответить
    Cleaner
    1712759436
    Даже в чемпионат Норвегии или Кипра им тяжело будет пробиться. Потому как лентяи(Чалов) и симулянты(Соболев) нигде никому не нужны...
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