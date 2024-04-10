Футбольный агент оценил перспективы Соболева и Чалова перейти в европейские клубы

Футбольный агент Сергей Галунов рассказал, куда мог бы перейти 26-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов, и о наличии интереса из Европы к 27-летнему форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Не думаю, что летом к Фeдору Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку – форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии, ну и, конечно, Турция. Тут всe зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», – сказал Галунов.