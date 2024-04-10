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    Вальверде назвал поражением ничью с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). Уругваец забил гол на 79-й минуте матча и установил окончательный счет.

    «Думаю, этот гол, когда мы сравняли счет, придал нам сил перед ответным матчем. Но даже после ничьей ощущения как в прошлом году – это как поражение.

    Я должен поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают – все вместе мы стремимся к одной цели.

    Мы быстро пропустили, и я думаю, было очень важно понять, как исправить ситуацию, как отбиться и забить два мяча самим. То, что мы забили за пару минут, придало нам сил, но, мне кажется, мы снизили интенсивность, позволили им вернуться в игру, не прессинговали достаточно хорошо.

    У «Сити» очень хорошие игроки, они очень усердно работают. Мы должны быть преисполнены жаждой реванша и отправиться в Манчестер, полными решимости выйти в полуфинал. Это был отличный футбольный матч», – сказал Вальверде.

    • «Реал» также забил голы на 12-й (автогол Рубена Диаша) и 14-й (Родриго) минутах.
    • Ответная встреча состоится 17 апреля.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    10.04.2024 10:42
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