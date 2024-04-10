Во время съемок сериала на стадионе «Локомотива» арену по сюжету облили львиной мочой

Телеграм-канал о «Локомотиве» и его болельщиках «Чугунка» сообщил, что по сюжету второй серии сериала «Красный 5», съемки которого проходили на «РЖД Арене», она была облита львиной мочой.

«Не вдаваясь в подробности сюжетной линии, подчеркнeм лишь ключевую деталь: главные герои слабее злодея, поэтому обозначают тому незримые рамки, за которые он не может выйти и вынужден следовать в заранее подготовленную ловушку, а размечают эту канву маршрута они… львиной мочой.

Из весьма объeмного видеоряда становится понятно, что уринизации подвергся практически весь стадион. Как вы уже поняли, это был наш стадион. Итак, документально подтверждено, что нам обоссали «Северный экспресс», Северную трибуну, подтрибунный коридор от раздевалок до поля (и раздевалку?), Западную трибуну, выход на поле, скамейку запасных, Восточную трибуну, фаншоп, ров и само поле от кромки до кромки.

До секторов Южной трибуны вроде не добрались, застряв в фаншопе, а вот 14 сектор оросили как в последний раз: падающая с верхнего яруса клизма с львиной мочой была в полeте виртуозно прострелена из снайперской винтовки, а еe содержимое разлетелось во все стороны.

Кстати, если кто забыл, лев – это один из символов Санкт-Петербурга и его футбольной команды. И вот как занятно получается: «Газпром Медиа Холдинг» снимает сериал, в котором стадион «Локомотив» поливают львиной мочой», – написали в телеграм-канале.