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    • В «Зените» прокомментировали прогноз нейросети о победе команды в Лиге чемпионов в 2089 году

    В «Зените» прокомментировали прогноз нейросети о победе команды в Лиге чемпионов в 2089 году

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к резонансным предсказаниям нейросети.

    • Сегодня в твиттере опубликовали список победителей Лиги чемпионов до 2103 года.
    • Прогноз был создан нейросетью StokeyyG2.
    • «Зенит» якобы должен выиграть трофей в 2089 году.

    «Искусственный интеллект еще недоразвит и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику.

    Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – заявил Медведев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.04.2024 20:08
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1712683480
    Мир меняется. Надо быть дураком, чтобы не понять, что срам скоро станем межгалактическим позором! :)))
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    Дубина
    1712683659
    ХАХАХА!! Стыдно за помойку! Вяликий бзянит последние десятилетия вот вот практически доходил до полуфинала лиги чампионов а тут от скоро выиграют! Позор блекло-дырявым...((((( аааааааа ОРУ!!!
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    ...уефан
    1712683680
    ... обязательно посмотрим, сбудется ли прогноз!)...
    Ответить
    Mirak92
    1712688261
    ИИ предсказал....ИИ накорми нищих ,дай кров и останови ***** .Предсказатель ******. Не факт ,что Зенит будет существовать .да и не факт ,что вообще люди будут на планете
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    Suvorov71
    1712688323
    А что газ в питире и в 2089 году еще будут добывать, думаю что уже все выработают, ну если только помойный газ еще останется
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