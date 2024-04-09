В «Зените» прокомментировали прогноз нейросети о победе команды в Лиге чемпионов в 2089 году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к резонансным предсказаниям нейросети.

Сегодня в твиттере опубликовали список победителей Лиги чемпионов до 2103 года.

Прогноз был создан нейросетью StokeyyG2.

«Зенит» якобы должен выиграть трофей в 2089 году.

«Искусственный интеллект еще недоразвит и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику.

Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – заявил Медведев.