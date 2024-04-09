Канчельскис дал неутешительный прогноз по будущему «Спартака»

Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие несколько лет «Спартак» не добьется успеха, кто бы его не тренировал.

«Думаю, что в ближайшие три-четыре года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова.

Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал Канчельскис.