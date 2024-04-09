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    • Канчельскис дал неутешительный прогноз по будущему «Спартака»

    Канчельскис дал неутешительный прогноз по будущему «Спартака»

    Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие несколько лет «Спартак» не добьется успеха, кто бы его не тренировал.

    «Думаю, что в ближайшие три-четыре года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова.

    Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
    • Сообщалось, что на замену испанцу рассматриваются кандидатуры Паскаля Янсена, Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

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    Источник: Metaratings

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    09.04.2024 19:07
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    Комментарии (6)
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    Suvorov71
    1712683609
    Эх Андрюша, нам ли быть в печали
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    FCSpartakM
    1712684189
    А Канчильскис про свое будущее что скажет, супер управленец с Казахстана
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712686227
    Третья десятилетка началась лузерства сви ней. Ну за исключением позорного чемпионства на юбилей Симоняна. Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1712689637
    Канч твое будущее в дурдоме.
    Ответить
    TIMOTHY
    1712691201
    Расформировать их и во вторую лигу на очистку
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    Сергей-Бренюк-google
    1712731973
    Вообще-то Черчесов, Карпин, без сомнений, тренеры более высокого уровня, чем Лаудруп и Абаскаль ( ну, последний, вообще не тренер. Практикант вольноопределяющийся)
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