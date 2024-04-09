Канчельскис дал неутешительный прогноз по будущему «Спартака»

Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие несколько лет «Спартак» не добьется успеха, кто бы его не тренировал.
«Думаю, что в ближайшие три-четыре года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова.
Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
- Сообщалось, что на замену испанцу рассматриваются кандидатуры Паскаля Янсена, Станислава Черчесова и Владимира Ивича.